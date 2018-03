Revoltator! Lantul de restaurante "La Placinte" face propaganda pro-rusa si la Iasi! Implicat in afacere, un moldovean cu anturaje dubioase

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce vedeti in imagini nu sunt pagini din vreun manual de rusificare sau ceva. Ci sunt pliantele care se afla pe mesele din restaurantele La Placinte, din Moldova. In cazul in care nu stiati, cititi cum poporul moldovean este moldovean si limba este moldoveneasca si cum a suferit sute de ani sub ocupatie romaneasca, fiind eliberat de marele si bunul popor sovietic, in pauzele in care rascoalele nu erau inabusite in sange de catre invadatorii romani, potrivit romani.md. Compania La Placinte face parte din lantul Andy’s Pizza, lant detinut, in acte, de omul de afaceri moldovean Andrei Tranga, posibil implicat in Republica Moldova in diverse afaceri cu droguri. Se pare ca in afacere este implicat si Oleg Voronin, fiul fostului ...