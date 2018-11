REVOLTATOR - O nava de razboi americana a ignorat apelul de ajutor lansat de un vas cu refugiați lasand sa se inece 76 de oameni

Nava americana USS Trenton a salvat 42 de imigranti, insa abia dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat, ignorand cu gratie primul apel de ajutor al acestora. Cel putin asta sustin cei care au reusit sa supravietuiasca naufragiului in care 76 de persoane si-au pierdut viata, scrie ziare.com.

Acum, procurorii din Sicilia investigheaza acuzatiile lansate de supravietuitori, scrie The Guardian.

USS Trenton a salvat 42 de persoane dupa ce nava in care acestea se aflau s-a scufundat, pe 12 iunie, insa supravietuitorii au sustinut ca nava ignorase initial strigatele de ajutor, iar astfel s-a ajuns la producerea unui dezastru in care au murit 76 de oameni.

Magistratii din Ragusa confirma ca au analizat un clip video publicat de La Repubblica, in care 6 dintre supravietuitori sustin ca nava era aproape de ei in acel moment, insa i-a ignorat.

"Am vazut nava, nu era departe. Am vazut steagul american. Daca ne-ar fi salvat cand inca eram toti la bord, 76 de persoane nu ar fi murit!", a explicat un imigrant.

Barca imigrantilor plecase din Libia si avea la bord 118 imigranti. Cei care au reusit sa ramana in viata au povestit ca, pe 12 iunie, barca incepuse sa se umple cu apa, chiar inainte sa vada USS Trenton.

"Marea era agitata, iar barca incepuse sa ia apa. Brusc, am vazut o nava. Era o nava americana", a povestit un imigrant. Insa Fortele Navale ale Statelor Unite au negat ca Trenton era la fata locului inainte de scufundarea barcii.

"Mi-am vazut singurul frate si sora murind. Am crezut ca o sa mor si eu", a declarat o femeie din Nigeria pentru La Repubblica. Alt supravietuitor a marturisit: "Sotia mea era insarcinata. Am privit-o cum si-a dat ultima suflare".

Imigrantii mai sustin ca nava Trenton s-a intors la fata locului abia dupa jumatate de ora.

Autoritatile de la Ragusa examineaza acum interviurile video, desi procurorul Fabio D'Anna a declarat ca o investigatie oficiala nu a fost inca lansata. "Vom incerca sa vorbim cu supravietuitorii naufragiului, sa intelegem ce s-a intamplat in dimineata aceea", a spus D'Anna.