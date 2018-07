Revoltator! Oamenii Sistemului fac plangeri penale pe banda rulanta pe numele lui Tudorel Toader

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sindicalistii cer anchetarea ministrului Justitiei pentru ilegalitati la plata orelor suplimentare pentru angajatii din penitenciare In data de 23 iulie 2018, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a depus la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o noua plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu (art. 297 Noul Cod Penal), fapta pentru care acesta risca o pedeapsa de pana la 7 ani de inchisoare. Tudorel Toader, este acuzat ca, in mod ilegal si abuziv, a emis, la 10 iulie 2018, Ordinul 2721 prin care cauzeaza prejudicii lunare de aproximativ 1,2 milioane lei angajatilor din penitenciare, in ciuda faptu ...