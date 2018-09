Revoltator! Procurorul General face scut pentru Kovesi

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este revoltator! Procurorul General al Romaniei face declaratii la CSM. Totul vine in contextul violentelor de la protestul din 10 august. „Este un dosar pe rolul sectiei Parchetelor Militare, care are un specific. Majoritatea documentelor sunt clasificate. Si acest lucru atrage o anumita dificultate in evaluarea lor. Este evident ca acele documente care prezinta probe in procesul penal trebuie declasificate”, a declarat Lazar. O noua lovitura pentru justitia din Romania! Augustin Lazar a fost prins iarasi cu minciuna Procurorul general le-a transmis si un mesaj celor care vin la mitingul din aceasta seara pentru a-l sustine. „Eu va pot spune doar atat. Procurorul g ...