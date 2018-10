Revoltator! Se incearca evacuarea fortata a chiriasilor din Zona Industriala! Interventie cu firme de paza la primele ore ale diminetii - FOTO

Protest TEBA 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, firma de paza a societatii TEBA Industries a incercat interzicerea desfasurarii activitatii celor de la ISPAL, care isi desfasoara activitatea in cladirea din Zona Industriala. Cei de la TEBA au vrut sa interzica fluxului de masini care isi desfasoara activitatea la societatea ISPAL tocmai pentru a le forta mana in disputa pe care o au legata de spatiu. Cu toate acestea, reprezentantii ISPAL le-au transmis ca pana cand instanta nu se va pronunta, nu au niciun drept sa le interzica activitatea. Primul termen in instanta are loc pe 19 octombrie. Reamintim ca suprafata de teren mentionata a luat ochii mai multor rechini imobiliari, iar totul a ajuns sa se faca pe sub mana, contra a ...