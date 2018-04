Revoltator! Un baiat din Calafat, injosit si lovit cu salbaticie de un grup de tigani din oras

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene revoltatoare petrecute in centrul orasului Calafat - un copil in varsta de aproximativ 12 ani, incoltit de un grup de baieti mai mari, tigani, este injosit si batut cu salbaticie. Incidentul a avut loc seara, in apropierea unei cladiri in paragina. Victima a fost asezata cu spatele la zid si lovita, pe rand, de fiecare membru al grupului. Din imagini se remarca faptul ca dupa fiecare palma sau pumn dat baiatului, tiganii incep sa rada. Potrivit celui care a postat clipul video pe , copilul batut s-ar fi mutat de curand in Calafat, iar tiganii au dorit sa ii arate ca ei sunt 'sefii orasului'. Cosmarul copilului a durat cateva minute. Cazul a intrat in atentia politiei, care a deschis un dosar de cerceta ...