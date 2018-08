„Revoluționarul” #rezist Ovidiu Grosu a fost pus sub acuzare de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru instigare publică, după ce a vorbit despre uciderea jandarmilor în timpul protestelor, în cadrul unui interviu acordat Antenei 3. Articolul 368 Codul penal – Instigarea publică: (1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, The post „Revoluționarul” #rezist care a instigat la uciderea jandarmilor, sub control judiciar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.