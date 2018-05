Revolutionar! S-a descoperit tratamentul pentru chelie!

Posibil tratament impotriva chelirii descoperit intamplator de un medic britanic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un posibil tratament impotriva chelirii a fost descoperit intamplator, la folosirea unui medicament utilizat de obicei pentru a trata simptomele osteoporozei, informeaza BBC News. Way-316606 a fost conceput in vederea inhibarii producerii de catre organism a unei proteine, SFRP1, care blocheaza dezvoltarea unor tesuturi, inclusiv a tesutului osos, si era folosit pana acum doar in tratarea osteoporozei. Medicul Nathan Hawkshaw, de la Universitatea din Manchester, este de parere ca suprimarea acestei proteine ar putea avea efecte vizibile si in cazul persoanelor care chelesc. Studiul lui Hawkshaw, publicat in PLOS Biology, a fost efectu ...