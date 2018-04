Revolutionarii loviturii de stat    

Sorin Rosca Stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alaturarea cuvintelor de mai sus este un non-sens. Daca in decembrie 1989 a fost o lovitura de stat, atunci nu pot exista revolutionari. Ci doar invingatori si victime. Daca, dimpotriva, a existat o revolutie, atunci emanatii ei nu pot fi anchetati, judecati si condamnati pentru genocid. Numai ca in Romania, iata, totul este posibil. Avem o ancheta si vom avea un proces. Pe aceasta tema. Cum procedam? Din 1989 si pana azi, in mod consecvent, am sustinut teza conform careia in Romania a avut loc o lovitura de stat, care l-a rasturnat pe Ceausescu si echipa sa de conducere, aducand la putere o alta garnitura de conducatori. Aceasta lovitura de stat s-a derulat pana au avut loc primele alegeri s ...