"Revolverul lui Van Gogh", supranumit cea mai cunoscuta arma din istoria artei, va fi scos la licitatie

Revolverul Lefaucheux cu care pictorul Vincent Van Gogh s-ar fi impuscat mortal va fi scos la licitatie, la Paris, pe 19 iunie, cu o estimare stabilita intre 40.000 si 60.000 de euro, a anuntat pentru AFP Hotel Drouot care va gazdui acesta vanzare inedita, informeaza AFP. Ce s-a descoperit in apartamentul in care a locuit Van Gogh la Londra Descoperita de un agricultor in 1965 pe campul unde a fost gasit ranit maestrul impresionismului la 27 iulie 1890, in Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), arma a fost expusa de Muzeul "Van Gogh" din Amsterdam in 2016. Desi autentificarea armei nu va fi probabil niciodata stabilita oficial, provenienta este considerata serioasa. Cu un calibru de 7 mili ...