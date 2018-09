Rezist a trolat festivalul iMapp, cu mesajul "Jos PSD". Primaria Capitalei anunta plangere penala/ UPDATE: Ce declara cel care a facut proiectia | FOTO, VIDEO

Casa Laurei Lavric, mistuita de flacari! Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale. VIDEO Casa părintească a cântăreţei de muzică populară Laura Lavric, din satul Costişa, judeţul Suceava, a fost mistuită de flăcări, în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică. Pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a declarat că pompierii au intervenit cu şapte autospeciale pentru […] The post Casa Laurei Lavric, mistuită de flăcări! Pompierii au intervenit cu șapte autospeciale. VIDEO appeared first on Cancan.ro.

Chas Hodges a murit! Chas Hodges, un cunoscut pianist, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Artistul se lupta de mult timp cu o boală necruțătoare. Chas Hodges, unul dintre membri formației Chas and Dave, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, din cauza cancerului. Pianistul a fost diagnosticat în urmă cu un an și […]

Revenirea lui Crin Antonescu. Pieleanu: Va trage in sus lista de europarlamentari a PNL EXCLUSIV Fostul președinte al Partidului Național Liberal (PNL), Crin Antonescu, a anunțat că va fi pe listele liberalilor pentru ...

Podul Grand intra in reparatii capitale. Data la care s-au facut ultimele lucrari la una dintre cele mai vechi constructii din Capitala Podul Grant din Capitală ar urma să intre în reparaţii, potrivit unui proiect al Municipalităţii, care prevede o investiţie de peste 52 de milioane de lei. Potrivit Primăriei, starea tehnică a podului este în prezent „nesatisfăcătoare”. Ultimele lucrări la Podul Grant au avut loc în anul 2006.

Motivare INCENDIARA a ICCJ in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu: Șeful Senatului s-ar fi 'autoincriminat' Inalta Curte a motivat inca o sentinta intr-un dosar mediatizat, cea in care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu (ALDE), a fost achitat pentru infractiunea de marturie mincinoasa.Redactarea acestei motivari vine dupa ce Inalta Curte a motivat recent sentinta in cazul liderului PSD, Liviu Dragne ...

Cum se face cafeaua fara cofeina Culmea este ca, in ciuda unui proces complicat, nici una din metodele actuale nu permite o extragere de 100% a cofeinei din boabe.In secolul XIX, chimistul german Friedlieb Ferdinand Runge a analizat boabele de cafea descoperind drogul legal al lumii moderne: cofeina, stimulant care taie apetitul, p ...

Zeci de marinari au fost rapiti dupa ce nava lor a fost atacata de pirati O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Exte...