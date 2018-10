Rezolutia impotriva Romaniei nu poate fi evitata dupa prestatia lui Dancila la Strasbourg. Romania nu e parte la dialogul european Interviu

Europa a intrat in logica de raspuns si nu e nicio sansa ca guvernul Dancila sa evite pana in noiembrie stabilirea unor pasi graduali in legatura cu Romania. La dezbatere ni s-a spus ca suntem cu un picior dincolo de liniile rosii care nu pot fi trecute, afirma fostul ministru de Externe si de Justitie, Cristian Diaconescu.