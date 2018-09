Rezultate extragere LOTO 6/49 din 23 septembrie

Loto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Report de peste 1,4 milioane de euro la Loto 6 din 49 pentru extragerea de duminica. LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 23 SEPTEMBRIE 2018. Reportul inregistrat la jocul 6 din 49 de duminica, 23 septembrie, este 6,58 milioane de lei (peste 1,4 milioane euro), in timp ce la Noroc suma depaseste un milion de lei, se arata intr-un comunicat de presa al LoterieiPotrivit sursei citate, report consistent este consemnat si la jocul Joker, categoria I, in valoare de aproximativ 3 milioane lei (peste 643.000 de euro). In acelasi timp, la Noroc Plus (categoria I), valoarea reportului se ridica la circa 70.000 de lei (aproape 15.000 de euro), la Loto 5/40 (categoria I) exista un report de peste 548.000 de lei (aprox ...