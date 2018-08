Rezultate extragere LOTO 6/49 din 29 iulie 2 august

Loto 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Loteria Romana a organizat, astazi, o noua extragere pentru Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus si Super Noroc. La tragerile loto de duminica, 29 iulie 2018, Loteria Romana a acordat 25.000 de premii in valoare totala de peste 1,3 milioane de lei. Pentru extragerea de azi, Loteria Romana pune la bataie cel mai mare premiu din istoria jocului Joker. Astfel, la categoria I a jocului Joker se inregistreaza un report de peste 20,54 milioane de lei (peste 4,43 milioane de euro). Rezultate Loto 2 august 2018. Reporturi uriase la Loto 6/49 sau Loto 5/40 La Loto 6/49, la categoria I, reportul are o valoare de peste 1,38 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro). La Noroc, premiul cel mare este de pe ...