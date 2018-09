Rezultate extragere LOTO 6/49 din 9 septembrie

Loto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La tragerile de duminica, 2 septembrie, 2018, Loteria Romana a acordat 13.723 castiguri in valoare totala de 599.856,82 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 4,6 milioane lei (aprox. 990.000 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 877.500 de lei (aprox. 190.000 de euro). La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 2,3 milioane lei (aprox. 498.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 42.500 de lei. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 298.000 de lei (peste 64.100 de euro) iar la Super Noroc este in joc un repo ...