Rezultate loto 6 din 49, duminica, 29 iulie 2018

Duminică, 29 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 17.523 de câștiguri în valoare totală de 862.327,97 lei.Loto 6 din 49: 38, 9, 14, 45, 31, 23Joker: 30, 13, 14, 36, 5 / 15Loto 5 din 40: 18, 14, 2, 16, 21, 7Noroc: 0 7 5 4 4 2 8Super Noroc: 6 6 9 7 4 6Noroc Plus: 6 5 3 8 0 8La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aprox. 20,47 milioane lei (peste 4,39 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui jocLa Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 1 milion de lei (aproximativ 220.000 de euro).La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 508.000 de lei (aproximativ 110.000 de euro).La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 598.000 de lei (aproximativ 130.000 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 236.500 lei (peste 51.000 de euro).La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 25.000 de lei, iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 72.300 de lei (peste 15.600 de euro).