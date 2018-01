REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report urias la LOTO, duminica, 21 ianuarie 2018

Un nou record a fost stabilit în industria aeriană. Zborul New York - Londra, operat de compania low-cost Norwegian, a durat doar cinci ore. Aeronava Boeing 787-0 a ajuns la o viteză maximă de 776 mile/oră

Familie spulberată de o mașină, pe o trecere de pietoni din Craiova. Este vorba despre o fetiță de doar un an și șapte luni, dar și de tatăl ei. Citește mai departe...

Cauti sa inlocuiesti gustarile nesanatoase cu unele pline de beneficii pentru organism? Atunci cu siguranta ar trebui sa citesti mai multe detalii despre semintele de floarea soarelui, care pot fi un snack delicios si satios, in acelasi timp. Citește mai departe...

Un nou derapaj incredibil al preşedintelui Moldovei, Igor Dodon la adresa României. Şeful statului de la Chişinău șochează din nou opinia publică. Igor Dodon a apărut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 şi a acuzat România că are intenția de a face să dispară de pe hartă ţara pe care o c ...

Premiera in invatamantul tehnic superior romanesc – Rectorul Universitaţii POLITEHNICA din Bucures, Mihnea Costoiu, ales membru in Boardul Conferintei universitalor tehnice din Europa – CESAEREste pentru prima data in istoria invatamantului superior tehnic romanesc cand un rector ...