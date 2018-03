Rezultate SOC dupa alegerile din Italia. Incertitudinea in care a fost aruncata tara

Alegerile parlamentare de duminica au aruncat Italia in incertitudine. Potrivit exit-polurilor, niciun partid nu are majoritatea absoluta necesara pentru a forma un guvern.

Coalitia de centru-dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi detine cele mai multe locuri in camera inferioara a parlamentului.

Marele invingator al serii a fost insa partidul Miscarea ”Cinci Stele”, care ocupa locul doi. Factiunea anti-sistem, eurosceptica, a devenit cel mai mare partid din Italia.

Pe de alta parte, Partidul Democrat, aflat la guvernare, ocupa abia locul trei, fiind pedepsit de alegatorii nemultumiti de somajul ridicat si de numarul mare de imigranti africani din Peninsula.

Coalitia de dreapta, pe primul loc

Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP.

Potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne pentru postul national de televiziune Rai, cele patru partide din coalitia de dreapta-extrema dreapta obtin intre 31% si 41% din voturi, in timp ce M5S a adunat intre 29% si 32% din sufragii.

O singura certitudine, stanga s-a prabusit

Lunga noapte a numararii buletinelor de vot dupa alegerile parlamentare din Italia au oferit de la inceput o singura certitudine: stanga traditionala si in prezent la putere s-a prabusit, comenteaza AFP.

Partidul Democrat (PD) al fostului premier Matteo Renzi ar realiza, potrivit mai multor estimari, cel mai prost rezultat de la infiintarea sa in 2007.

“Este clar pentru noi ca am suferit o infrangere evidenta”, a comentat Maurizio Martina, unul dintre cei mai inalti responsabili ai PD si ministru al agriculturii in guvernul actual.

“Datele care se prezinta sunt clar sub asteptarile noastre”, a adaugat el.

Potrivit mai multor estimari, PD se situeaza intre 18% si 19% atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor.

Chiar daca aceste date trebuie privite cu multa prudenta din cauza complexitatii sistemului electoral italian, sunt foarte departe de cele 40% inregistrate de partid la europenele din 2014 sau chiar de cele 25% de la ultimele parlamentare, in 2013.

Potrivit agentiei de presa AGI, liderul PD, Matteo Renzi, are in vedere posibilitatea de a demisiona, chiar daca orice decizie va fi luata in mod colegial de conducerea partidului.

Pana in prezent, Matteo Renzi a exclus categoric aceasta posibilitate, dar, daca rezultatul final va fi asa cum il indica estimarile - cu PD sub pragul psihologic de 20% -, ii va fi dificil sa isi pastreze functia in fata contestarii interne.

Miscarea Liberi e Uguali (Liberi si Egali), formata din disidenti de stanga din PD, este, de asemenea, departe de asteptarile sale, cu un rezultat sub 5%, potrivit acestor estimari.

