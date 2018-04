Rezultatele analizei fizicienilor: Lumina Sfanta din Ierusalim este un miracol

Lumina Sfanta 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un fizician rus a prezentat primele masuratori pe care le-a inregistrat asupra descarcarilor electrice pe timpul coboririi Sfintului Foc (Lumina Sfanta a Invierii). Sectiunea „Crestinism si stiinta” din cadrul intilnirii desfasurate marti, la Moscova, a lasat sa se auda prima voce care prezinta rezultatele stiintifice ale experimentului oamenilor de stiinta rusi, intreprins in Duminica Mare din 2008, in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. Seful ramurii Institutului pentru Energie Atomica Kurchatov, doctor in fizica si matematica, Andrey Volkov, a vorbit despre propria incercare de a masura undele lungi de joasa frecventa ale semnalelor radio, in Biserica din Ie ...