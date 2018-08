Rezultatele inregistrate in Liga Campionilor: O echipa importanta a fost deja eliminata

champions league

Marti seara au avut loc primele meciuri retur din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.



Marea surpriza a fost eliminarea polonezilor de la Legia Varsovia de catre slovacii de la Trnava.



Legia a castigat mansa retur cu 1-0, insa a fost eliminata dupa ce a pierdut in tur cu 2-0.



Dinamo Zagreb s-a calificat in turul trei preliminar dupa remiza, scor 2-2, din deplasare de la Hapoel Beer Sheva. In prima mansa, croatii au castigat cu 5-0 pe teren propriu.



O alta surpriza a avut loc in Moldova, unde Sheriff Tiraspol a fost eliminata de macedonenii de la Shkendija. Scorul in retur a fost 0-0, dupa ce in prima mansa macedonenii s-au impus cu 1-0.



Celelalte meciuri din turul doi vor avea loc miercuri.



Astazi este programat si meciul dintre Malmo si CFR Cluj, de la ora 20:15. In prima mansa, suedezii s-au impus cu 1-0 la Cluj.

