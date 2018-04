Rezultatul surprinzator al alegerilor din Ungaria. Scorul la care Viktor Orban nu se astepta

alegeri

Un numar impresionant de alegatori s-au prezentat, duminica, la urne in Ungaria, unde au avut loc alegerile parlamentare. La ora 18.30, prezenta la vot a fost de 68,13%.



Dupa numararea a 69,1% din voturi, actualul partid de guvernamant Fidesz a fost votat de 49,5% dintre cetatenii care s-au prezentat duminica la urne.



Formatiunea de extrema-dreapta Jobbik a obtinut 20% din voturi, conform rezultatelor preliminare, in timp ce socialistii au obtinut 11.85%, informeaza The Guardian.



Coalitia Democrata a obtinut 4.52% din voturi, iar formatiunea Politica Poate fi Diferita (LMP) - 3.52%, informeaza Euronews.



Conform site-ului de Biroului Electoral National, cifrele preliminare indica 134 de locuri in viitorul Parlament pentru Fidesz, ceea ce asigura partidului de guvernamant majoritatea absoluta de doua treimi. Totodata, formatiunea Jobbik va avea 27 de parlamentari.





