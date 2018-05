Rihanna, Katy Perry si alte vedete au purtat tinute inspirate de zeite, ingeri, dar si de Papa la Gala Met 2018, a carei tema a fost religia catolica - FOTO

Rihanna, Katy Perry şi alte vedete au purtat ţinute inspirate de zeiţe, îngeri, dar şi de Papă la Gala Met 2018, care a avut loc luni seară, în New York, ediţia având ca temă religia catolică, scrie Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Katy Perry a purtat un costum de arhanghel, Rihanna a ales un costum de Papă, iar Kim Kardashian s-a prezentat drept o zeiţă cu ţinută aurie Accesorii precum cruci din metale preţioase, văluri, dar şi coafuri inspirate din aura sfinţilor au fost purtate de vedete pe covorul roşu. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); De la sfinţi la păcătoşi, invitaţii la eveniment au respectat tema ediţiei din acest an a galei, „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” („Trupuri dumnezeieşti: Modă şi imaginaţia catolică”), la Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute. Deşi multe voci au exprimat îngrijorări că această temă a galei ar putea face ca ediţia din acest an a galei Met să fie cea mai controversată din toate timpurile, cele mai multe celebrităţi – actriţe, modele şi cântăreţe au avut ţinute decente. Rihanna, una dintre gazdele evenimentului din acest an, s-a costumat în Papă, purtând o mitră şi o rochie scurtă, precum şi o pelerină creată de Maison Margiela. Katy Perry a impresionat cu o ţinută cu aripi uriaşe, acoperite cu pene albe, care au fost adăugate la o rochie aurie scurtă creată de Versace. Artista şi-a asortat ţinuta cu cizme lungi, aurii. Jennifer Lopez. Gala Met 2018 (Foto: Twitter) Jennifer Lopez a ales o rochie Balmain, cu o cruce mare în zona pieptului şi o trenă cu pene negre. Gala Met este un eveniment de strâng ...