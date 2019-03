Risc MAJOR de avalanse in statiunile montane

avalanse google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca riscul producerii de avalanse este insemnat in majoritatea masivelor montane. La altitudini mari, stratul de zapada este instabil si umezit si va ingheta, iar zapada proaspat depusa nu va avea stabilitate. In plus, in zonele unde exista depozite insemnate de zapada riscul de avalanse este mai ridicat. Potrivit ANM, in Muntii Fagaras, in Muntii Bucegi, in masivele Tarcu-Godeanu si Parang-Sureanu, in Muntii Vladeasa – Muntele Mare, in Grupa Nordica a Carpatilor Orientali (zona Muntilor Rodnei) si in Grupa Centrala a Carpatilor Orientali (zona Muntilor Calimani–Bistritei-Ceahlau) este risc insemnat de producere a avalanselor, informeaza News.ro ...