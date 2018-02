Riscul de accident vascular cerebral (AVC) in diabet

AVC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cand ai diabet zaharat, indiferent de tipul acestuia, daca nu iti controlezi glicemia risti o serie de complicatii. Printre altele, si un accident vascular cerebral, o situatie de urgenta, in care e nevoie de interventie medicala. Sansele de a avea un accident vascular cerebral sunt in cazul tau de 1,5 ori mai mari decat la persoanele care nu au diabet. Un accident vascular cerebral (AVC) are loc atunci cand alimentarea cu sange a unei zone din creier este intrerupta brusc. Daca nu se ajunge in timp util la medic, tesutul cerebral este deteriorat. Cele mai multe accidente vasculare cerebrale au loc din cauza ca un cheag de sange (tromb) blocheaza un vas de sange la nivelul creierului sau gatului, iar sange ...