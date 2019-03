Riscul de fi ‘number one’

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dintre toti liberalii, Rares Bogdan, ‘number one’, cum l-a gratulat presedintele Klaus Iohannis, se afla pe locul intai la capitolul incredere. Cel putin asa ne informeaza instititutul de cercetari de piata CURS. Ceea ce inseamna, nici mai mult nici mai putin, ca imediat dupa ce a facut marea traversare din presa in politica, Rares Bogdan s-a clasat in topul topului. O pozitie extrem de avantajoasa. Dar si foarte periculoasa. In politica nu prea exista prietenie. Si nici loialitate. In schimb, loviturile pe la spate si sub centura sunt ceva curent. Celui aflat in frunte ii sufla ceilalti in ceafa, asteptand momentul prielnic pentru a-l placa. Rares Bogdan ar putea sfarsi sfasiat, fa ...