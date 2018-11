Robert de Niro a decis! Va deveni burlac la frumoasa varsta de 75 de ani! Actorul divorteaza de frumoasa lui sotie

Robert de Niro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul american Robert De Niro si sotia sa, actrita si cantareata Grace Hightower, divorteaza dupa 21 de ani de casnicie, a anuntat publicatia People, citand surse anonime, relateaza Mediafax. Robert De Niro, in varsta de 75 de ani, si Grace Hightower, in varsta de 63 de ani, s-au separat de mai mult timp, potrivit The Hollywood Reporter, People si TMZ.com. Starul filmului "Taurul furios/ Raging Bull" si Hightower s-au casatorit in 1997 si au impreuna doi copii. Acesta a fost cel de-al doilea mariaj al actorului american, care este cunoscut pentru discretia privind viata personala. Nu acelasi lucru se intampla in viata sa publica, De Niro fiind cunoscut ca un critic acerb al presedintel ...