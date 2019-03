Robert De Niro, dezvaluiri despre autismul fiului sau. ”S-a schimbat peste noapte”

Robert De Niro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Robert De Niro are un fiu de 21 de ani care sufera de autism. Celebrul actor De Niro (75 de ani) are sase copii: Drena De Niro, Raphael De Niro, Helen Grace De Niro, Aaron Kendrick De Niro, Julian Henry De Niro, Elliot De Niro. Elliot, cel mai mic dintre mostenitorii sai, are acum 21 de ani si este diagnosticat de multa vreme cu autism. Actorul si mama copilului, Grace Hightower, presupun ca de vina pentru afectiunea copilului lor este vaccinul ROR, care previne rubeola, rujeola si oreionul. In urma cu doi ani, Robert De Niro a vorbit despre autismul fiului sau si legatura dintre aceasta afectiune si vaccinuri, consemneaza Daily Mail. ”Multe lucruri raman nespuse. Nimeni nu pare di ...