Robert Plant, Jay-Z, The Killers, Raconteurs si Miley Cyrus, la Woodstock 50

Robert Plant, Raconteurs, Jay-Z, Dead & Company, The Black Keys, Chance the Rapper, Miley Cyrus, Imagine Dragons si Santana se numara printre artistii care vor canta la festivalul Woodstock 50. Festivalul aniversar va avea loc intre 16 si 18 august, in Watkins Glen (New York). Din lineup-ul anuntat marti fac parte si Gary Clark Jr., Cage the Elephant, Greta Van Fleet, Janelle Monae, Brandi Carlile, Maggie Rogers, Margo Price, Sturgill Simpson, Portugal the Man, Dawes, the Lumineers, Bishop Briggs, Pussy Riot, Courtney Barnett, Leon Bridges, Edward Sharpe and the Magnetic Zeroes, John Fogerty, Common, Young the Giant si The Zombies. Afisul cuprinde si nume care au cantat la festivalul original - i ...