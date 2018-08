Robert Redford a anuntat ca se retrage din actorie la varsta de 81 de ani

Robert Redford a mărturisit într-un interviu pentru revista Entertainment Weekly, publicat luni, că filmul "The Old Man and The Gun" este ultimul în care va mai apărea în calitate de actor, citează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Niciodată să nu spui niciodată, dar am ajuns la concluzia că actoria s-a terminat pentru mine", a explicat actorul în vârstă de 81 de ani, adăugând că "The Old Man and The Gun", care va fi lansat pe 28 septembrie în Statele Unite, este probabil ultimul său film. El joacă rolul unui bărbat în vârstă de 70 de ani, evadat din închisoare, care se apucă de o serie de jafuri. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Voi ieşi la pensiei după acest film pentru că fac asta de când aveam 21 de ani", a mărturisit Redford, care este unul dintre puţinii actori din generaţia sa încă în activitate. De la sfârşitul anilor 1970, a apărut rar în faţa camerelor de filmat, preferând să investească în cariera de regizor. El a realizat nouă lungmetraje, între care primul, "Oameni obişnuiţi", i-a adus premiul Oscar pentru "cea mai bună regie" în 1981. Californianul a fondat şi Festivalul de cinema de la Sundance în 1978, devenit al doilea cel mai important din lume după Cannes. Ca actor, nu a fost niciodată recompensat cu un premiu Oscar, deşi multe dintre rolurile sale au fost salutate de critică: "Cacealmaua", "Toţi oamenii preşedintelui", "Cele trei zile ale Condorului" sau "Departe de Africa". Cu toate acestea, a primit un Oscar onorific în 2002 pentru întreaga activitate. "Redford dădea impresia că totul este uşor", a reacţiona ...