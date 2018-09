Rod Stewart canta in Romania. Cand va avea loc concertul

Sursa foto: AGERPRES

Starul rock britanic Rod Stewart susţine un concert de excepţie la Bucureşti, în 23 septembrie 2018, în cadrul manifestărilor prilejuite de două evenimente importante din istorie - aniversarea a 559 de ani de la prima atestare documentară a Bucureştiului, precum şi împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, informează AGERPRES.În deschiderea concertului susţinut de Rod Stewart va urca pe scenă trupa Vunk. Intrarea este liberă, iar accesul se face începând cu ora 17.00, precizează un comunicat de presă al Creart.În cariera sa de peste 50 de ani, Rod Stewart a acumulat vânzări din peste 200 de milioane de albume şi single-uri şi a câştigat comunităţi de fani din întreaga lume. În anul 2016, acesta a primit titlul onorific de Cavaler din partea Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a pentru contribuţiile sale în muzică şi pentru actele caritabile.Rod Stewart s-a născut la 10 ianuarie 1945, la Londra, părinţii săi fiind scoţieni. La 14 ani a început să cânte la chitară, împreună cu câţiva colegi de şcoală punând bazele grupului Kool Kats, potrivit site-ului www.thefamouspeople.com.Cariera sa muzicală avea să înceapă în momentul în care l-a întâlnit pe cântăreţul de folk Wizz Jones, la începutul anilor '60. În 1962 a pus bazele grupului The Ray Davies, cunoscut mai târziu ca The Kinks. Mai târziu s-a alăturat grupului Jimmy Powell & the Five Dimensions, fiind vocalist şi cântând la muzicuţă.La scurt timp după această întâmplare Long John Baldry l-a invitat să se alăture grupului The Hoochie Coochie Men. Grupul şi-a schimbat numele în Steampacket, ajungând ca în 1965 să cânte în deschiderea formaţiei Rolling Stones.După destrămarea acestei trupe, Rod Stewart a devenit solistul celor de la Shotgun Express. Din acest grup mai făceau parte Mick Fleetwood şi Peter Green, care vor forma mai târziu grupul Fleetwood Mac. Pe lista grupurilor în care a mai cântat Rod Stewart se numără Jeff Beck Group.În 1968 a fost lansat albumul ''Truth" - cunoscut atât în Marea Britanie cât şi în Statele Unite. Al doilea album, ''Beck-Ola'', a apărut în 1969, dar deja decizia de destrămare fusese luată. În 1969 americanii de la Cactus i-au propus lui Rod Stewart să fie solistul lor.Oferta a fost refuzată pentru că Rod Stewart şi Ronnie Wood hotărâseră să formeze grupul Faces, alături de trei membri ai fostului grup Small Faces. În aceeaşi perioadă artistul a semnat şi primul contract solo cu o casă de discuri.''An Old Raincoat Won't Ever Let You Down'' a fost primul album solo al lui Rod Stewart. Lansat în 1969, în Statele Unite a fost cunoscut ca ''The Rod Stewart Album''. La începutul lui 1970 a fost lansat şi primul album Faces. ''First Step'' aducea un sunet foarte asemănător cu cel al grupului Rolling Stones, bucurându-se de un succes considerabil în Marea Britanie şi de unul mai redus în Statele Unite.''Gasoline Alley'' a fost al doilea album solo şi a apărut în 1970. În anul următor a apărut ''Every Picture Tells a Story'', care a inclus şi ''Maggie May'', prima piesă cu care Rod Stewart a început să fie difuzat la radiouri.Atât albumul, cât şi piesa au ajuns pe locul întâi în Statele Unite şi Marea Britanie. ''Maggie May'' i-a adus şi primirea în galeria Rock and Roll Hall of Fame. În paralel cu cariera solo, Rod Stewart era şi membru al grupului Faces.Al doilea album al grupului, ''Long Player'', a apărut în 1971 şi a fost mult mai apreciat decât precedentul. A urmat ''A Nod Is as Good as a Wink...To a Blind Horse'', care a ajuns între cele mai bune materiale atât în Marea Britanie, cât şi în Statele Unite.În 1972 Rod Stewart a lansat materialul ''Never a Dull Moment'', care a ajuns pe locul 2 în clasamentul american şi pe locul întâi în Anglia. În 1973 Faces şi-a lansat ultimul album din carieră.La sfârşitul anului 1974, Rod Stewart a lansat compilaţia ''The Best of Rod Stewart'' şi a schimbat casa de discuri. În acelaşi an, artistul a anunţat şi destrămarea grupului Faces.În 1975, Rod Stewart se mută în Statele Unite şi solicită cetăţenia americană. ''Atlantic Crossing'' a fost următorul album lansat şi a reprezentat întoarcerea sa între primele 10 poziţii ale clasamentului Billboard. Prima piesa lansată, ''Sailing''- un cover după Sutherland Brothers a ajuns în fruntea topului britanic, dar în Statele Unite nu a urcat mai sus de locul 60.Oricum, aceasta rămâne cea mai bine vândută piesa a sa în Marea Britanie. După ce au fost lansate coverurile ''This Old Heart Of Mine'' şi ''Get Back'', a apărut balada ''Tonight's the Night'', prima piesă extrasă de pe noul album ''A Night on the Town''.''Foot Loose & Fancy Free'' a fost lansat în 1977 - un nou material care a ajuns pe locul 2. Cea mai cunoscută piesa de pe acest album a fost ''You're In My Heart''. A urmat emblematica ''Da Ya Think I'm Sexy?'', primul single de pe ''Blondes Have More Fun...or Do They?''. Piesa a ajuns în fruntea clasamentului Billboard şi s-a vândut în peste 4 milioane de exemplare. În ceea ce priveşte banii obţinuţi din vânzarea piesei ''Da Ya Think I'm Sexy?'', aceştia au fost donaţi în totalitate organizaţiei UNICEF.În 1980 a apărut albumul ''Foolish Behaviour'', care a fost urmat un nou album de platină, ''Tonight I'm Yours''. Din 1981 şi până în 1988, cariera lui Rod Stewart a cunoscut o perioadă de regres. Puţine piese ale sale intrau în clasamente iar criticile nu îi mai erau deloc favorabile. În 1988 a apărut ''Out Of Order'', în anul următor materialul beneficiind de un turneu de promovare.Următoarele albume au fost ''Storyteller'' şi ''Vagabond Heart'', care a inclus piesele ''Rhythm of My Heart'' şi ''Motown Song''. În 1990 însă a fost lansată ''It Takes Two'', o colaborare cu Tina Turner. În 1993, pentru coloana sonoră a filmului ''Cei trei muschetari'', artistul a colaborat cu Sting şi Bryan Adams, înregistrând ''All For Love'', care ajungea în fruntea clasamentului american.În acelaşi an Rod Stewart s-a reîntâlnit cu Ronnie Wood şi au susţinut împreună un concert MTV, lansat ca album şi numit ''Unplugged''. În 1994 Rod Stweart îşi primeşte steaua pe Hollywood walk of fame, încheind anul cu un concert în Copacabana - Rio de Janeiro în faţa a 3 milioane şi jumătate de oameni.În 1995, Rod Stewart a concertat în România, alături de Joe Cocker şi Eros Ramazzotti, în cadrul festivalului Rockmania. În 2001 a scos ''The Story So Far: the Very Best Of'', o compilaţie care a ajuns în fruntea clasamentelor din mai multe state.În ultimii ani Rod Stewart şi-a concentrat atenţia asupra pieselor lansate în anii '30 şi '40, lansând o serie de albume reunite sub numele ''Great American Songbook''.În 2006 artistul s-a întors la sunetul rock cu ''Still the Same... Great Rock Classics of Our Time''.În 2018 , muzicianul a efectuat diverse turnee în Canada și America de Nord.