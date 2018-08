Rodrigo Duterte este acuzat de asasinat si crime impotriva umanitatii in Filipine

Secţia pentru procurori a luat act cu îngrijorare de declaraţiile publice ale ministrului justiţiei din data de 27.08.2018, potrivit cărora „Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are (…) s-a îndepărtat progresiv de la rolul de ga ...

A.N. „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral/Sistemul de Gospodarire a Apelor Constanţa a intervenit în cursul nopţii, pentru depoluarea unei porţiuni de plajă din staţiunea Mangalia, unde a fost semnalată o poluare cu hidr ...

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a reactionat dur dupa afirmatiile facute luni de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, potrivit carora "Ministerul Public s-a indepartat treptat de la rolul constitutional pe care-l are (...) s-a indepartat progresiv de la rolul de garan ...

Jucatori de legenda ai clubului de fotbal Steaua au pasit, marti, pentru ultima oara pe gazonul stadionului din Bulevardul Ghencea inaintea demolarii acestuia in vederea EURO 2020, in cadrul unui eveniment organizat de Clubul Sportiv al Armatei.

Cristi Mitrea pare că vrea să își răscumpere greșelile din trecut, așa că a început să petreacă din ce în ce mai mult timp cu fiul său, David. Deși lucrurile între el și Andreea Mantea nu au funcționat, cei doi au împreună un băiețel, iar luptătorul de MMA pare să fi înțeles că un copil […] The post Cristi Mitrea, tătic cu normă întreagă. Urmează un frățior pentru David? appeared first on Cancan.ro.