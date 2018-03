Roger Federer  a stabilit un record negativ! A fost eliminat de numarul 175 mondial si a pierdut locul 1 WTA

Roger Federer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Roger Federer, detinatorul trofeului, a pierdut, sambata, meciul cu australianul Thanasi Kokkinakis, locul 175 ATP (fost 69), din turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte Miami Open, rezultat in urma caruia elvetianul va fi deposedat de locul I ATP de spaniolul Rafael Nadal (care nu participa in Florida). Simona Halep, out de la Miami. Numarul 1 mondial a fost in cadere libera in seturile 2 si 3 . . Federer, direct acceptat in mansa secunda, a fost intrecut cu 6-3, 3-6, 6-7 (4), de tanarul australian, in varsta de 21 de ani, in doua ore si 21 de minute, in prima lor intalnire directa. Roger Federer va parasi prima pozitie ATP la 2 aprilie, dupa 308 saptamani si dupa sase saptamani ...