Roger Federer castiga turneul de la Miami si isi adjudeca al 101-lea trofeu al carierei! Elvetianul l-a demolat pe Isner in finala

Roger Federer, 5 ATP, a obtinut duminica seara cel de-al 101-lea trofeu al carierei, impunandu-se la Miami in fata lui John Isner, 9 ATP, scor 6-1, 6-4, dupa o ora si doua minute de joc. A fost un meci mult mai usor decat isi inchipuiau fanii elvetianului, ingrijorati ca serviciile distrugatoare ale lui Isner i-ar putea cauza probleme lui Federer. N-a fost insa cazul! Federer a returnat uluitor pe parcursul primului set si a reusit trei break-uri, impunandu-se cu 6-1 in doar 25 de minute. Elvetianul a jucat impresionant si nu i-a dat nicio sansa lui Isner, care nu pierduse niciun set pe parcursul turneului. Setul do ...