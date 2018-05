Roger Federer, replica pentru Ion Tiriac: "Acesta este motivul pentru care nu voi participa la Madrid sau Roland Garros!"

Roger Federer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Roger Federer (36 de ani, 2 ATP) i-a raspuns lui Ion Tiriac, 78 de ani, dupa ce omul de afaceri roman l-a criticat pentru boicotul sezonului de zgura. Ion Tiriac nu e de acord cu decizia lui Federer de a nu participa la vreun turneu pe zgura in 2018: "Roger este indiscutabil cel mai bun jucator de tenis din istorie, dar nu cred ca se comporta corect. Nu cred ca abordarea lui de a selecta turneele la care participa este una justa". Vezi declaratia integrala AICI! Replica elvetianului a venit astazi. "Nu mai sunt la prima tinerete, nu mai am 25 de ani. Trebuie sa imi pastrez energia pentru sezonul pe iarba. Am planuri importante pentru Wimbledon. Imi place mai mult aceasta suprafata dec ...