Roger Stone, prieten si aliat al lui Donald Trump, ar putea fi audiat in ancheta rusa

Roger Stone, prieten vechi şi consilier neoficial al lui Donald Trump, a negat duminică dimineaţă că ar fi discutat cu preşedintele american despre o eventuală graţiere, în contextul în care presa a informat că şi el se află în vizorul procurorului special privind Rusia, Robert Mueller, relatează AFP preluat de agerpres.

Pe de altă parte, el a negat orice contact în timpul campaniei prezidenţiale americane din 2016 cu Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, site-ul care a difuzat imagini piratate de la tabăra democrată cu scopul de a influenţa alegerile.



"Nu, nu am intrat în contact cu Assange", a declarat Roger Stone la postul ABC. "Nu am avut niciun fel de comunicare cu acesta", a mai afirmat el.



Roger Stone a spus că nu a fost contactat niciodată de Robert Mueller, procurorul special care caută să stabilească dacă a avut loc o înţelegere secretă între echipa de campanie a lui Donald Trump şi Rusia în 2016.



Dacă va fi pus sub acuzare, intenţionează să obţină graţierea prezidenţială?



"Nu am avut nicio discuţie despre graţiere", a răspuns Roger Stone.



El a mai afirmat că nu va depune niciodată mărturie împotriva lui Donald Trump. "Nu există nicio circumstanţă în care să depun mărturie împotriva preşedintelui, pentru că asta m-ar obliga să depun o mărturie falsă", a subliniat el.



Din 2017, procurorul Mueller a negociat cooperarea a mai multor martori cheie, în special a fostului avocat al lui Trump, Michael Cohen, în schimbul unor pedepse reduse pentru infracţiuni la diverse niveluri.



Roger Stone şi unul dintre contactele sale, militantul Jerome Corsi, sunt suspectaţi că au ştiut dinainte că WikiLeaks va publica în vara lui 2016 e-mailuri piratate de la tabăra democrată, foarte dăunătoare pentru Hillary Clinton.