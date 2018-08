Roland Biemans, guru al printului digital pe textile, da trendul la Textile Trends Conference

Roland Biemans google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Te invitam pe 13 septembrie, incepand cu ora 11:00, la Textile Trends Conference – Made to measure, sa-l intalnesti pe ROLAND BIEMANS, consultant LMNS Olanda, invitat special pentru acest eveniment. Considerat un adevarat guru al printului digital pe textile, Biemans va vorbi despre noile tendinte in imprimarea si personalizarea textilelor. Specializat in marketing direct, design industrial, imprimare, semnalistica si publicitate, Roland Biemans este licentiat in design grafic digital si design tehnic electronic. Olandez de origine, Biemans a avut un rol-cheie in implementarea si adaptarea noilor tehnologii si solutii practice inovatoare in companii, ca si cons ...