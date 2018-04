Roman arestat in cazul crimei din Dublin. Are 38 de ani si nu a recunoscut fapta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a aparut in fata curtii din districtul Tallaght, Dublin, fiind acuzat de uciderea lui Ioan Artene Bob (foto) un roman de 49 de ani, vineri, 13 aprilie. Feri Anghel, in varsta de 38 de ani, fara o adresa fixa, a aparut in fata Tribunalului Districtual Tallaght in aceasta dimineata, 20 aprilie, acuzat de crima. Cel acuzat nu si-a recunoscut fapta si a cerut eliberarea pe cautiune, potrivit politiei. Din cauza ca se confrunta cu o acuzatie de crima, cautiunea poate fi solicitata numai la Inalta Curte, scrie Irish Examiner. In varsta de 38 de ani, cel acuzat era imbracata intr-un hanorac negru si pantaloni de trening, nu a vorbit in timpul audierii si a avut un interpret roman. Exclusiv! Moarte misterioasa la Iasi! Un ba ...