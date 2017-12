Roman, condamnat inchisoare in Elvetia pentru o cafea si internet gratuit!

Inchisoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lucrurile s-au desfasurat cu precizia unui ceas elvetian. Un roman se infrupta cu destoinicie din reteaua de internet gratuit si sorbea o cafea la cafeteria Spitalul Universitar din Geneva, institutie in care ii fusese interzis accesul. Spitalul a depus plangere pentru nerespectarea acestei interdictii. Justitia elvetiana l-a condamnat la inchisoare. Pam-pam! Pe 26 ianuarie A.V., un roman in varsta de 48 de ani, s-a indreptat spre cafeneaua Spitalului Universitar din Geneva, asa cum o facea de doua-trei ori pe saptamana, pentru a bea o cafea, mai ieftina decat in alte parti, si pentru a-si citi email-urile, profitand de faptul ca reteaua wi-fi este gratuita. Trebuie specificat faptul ca inca din 1 iunie ...