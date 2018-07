Roman de 18 ani, lovit si ucis de tren in Ventimiglia

Florin Chiranus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin Chiranus, in varsta de 18 ani, a avut probabil intentia sa traverseze sinele de cale ferata, pentru a scurta drumul catre casa. A fost lovit si ucis de trenul interregional „11340“ Genova-Ventimiglia, in jurul orei 8:30, in 9 iulie, in apropiere de gara din Ventimiglia. Ancheta a exclus ipoteza unei crime. Politistii cred ca a vrut, la fel ca multi alti oameni din zona, sa scurteze drumul. Aproape de locul accidentului, plasa gardului de protectie are o spartura mare, prin care multi oameni trec pentru a scurta drumul de la spitalul vechi din Ventimiglia spre sensul giratoriu Cristo Re. Tanarul purta un rucsac cu cateva lucruri personale: chei, telefon mobil si cativa biscuiti. Rec ...