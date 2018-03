Roman de 20 de ani, injunghiat mortal in Londra

Beniamin Pieknyi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Beniamin Pieknyi, 20 de ani, roman din Valea Jiului, a fost ucis aseara prin injunghiere in Marea Britanie, dar inca nu au fost prinsi faptasii. Tanarul a suferit ranile fatale in fata centrului comercial Stratford Centre din Londra. Politia a ajuns la fata locului in jurul orei locale 21.30 si l-au gasit pe tanar injunghiat. Desi s-a facut tot posibilul pentru a fi salvat, Beniamin a fost declarat decedat in jurul orei 22.30. Zona este sigilata de politie. Vezi si: Exodul romanilor: Londra, prima destinatie in preferintele celor care pleaca din tara Beniamin mai are 8 frati si locuia cu fratele sau de doua luni in Milton Keynes. Rudele au fost informate in aceasta dimineata de decesul roman ...