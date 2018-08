Roman despre cei care se intorc in tara in august “cu talente, aer superior si greata de Romania”: Ospatar, due portii de mititei, patati fritte si doua Ursus la “baeatu”!

Dinu Sovea, un roman stabilit in Londra care a ajuns o mica vedeta pe retelele de socializare gratie postarilor lui amuzante si uneori auto-ironice a lansat un atac destul de dur la adresa romanilor din strainatate care se intorc in august in tara cu “talente, aer superior si greata de Romania”.

Barbatul sustine ca “romanasii casatoriti cu lopetile, maturile si capsunii strainilor” uita limba materna atunci cand se intorc in tara si chiar isi schimba numele din Ion in John sau Giovanni.

Totodata, romanul face si ironii la adresa celor care se intorc in Romania si uita limba romana. “Ospatar, due portii de mititei, patati fritte si doua Ursus la “baeatu”!”, a scris ironic Dinu Sovea.

Postarea romanului a starnit un val de reactii pe retelele de socializare. Iata mai jos mesajul complet:

“August, luna de miere a romanilor ce muncesc in afara. Casatoriti cu lopetile, maturile si capsunii strainilor… romanasii au parte de o luna de vis in Romania. Nu se intorc cu lopetile si tarnacoapele in tara, dar se intorc cu talente, aer superior si greata de Romania. Uitand limba materna, “comme si dici la voi”, Ion fiind John sau Giovanni acum, ei aduc in tara spuma automobilistica de afara.

Soferi pe buldozere, roabe si tractoare in afara, zic de cei mai norocosi… sau soferi pe harletele si lopetile strainilor, ajunsi in tara sunt soferi pe masini care mai de care. Daca ii intrebi, toti muncesc pe la birouri, toti sunt sefi si ne miram cum romanasii astia “sefi” au mainile asa de crapate de la atata birou.

Este luna lor. Pentru ei AuGust minunat zilele de glorie petrecute in Romania. Pentru ei August este singura luna din an cand dau si nu primesc comenzi. Ospatar, due portii de mititei, patati fritte si doua Ursus la “baeatu”!

FMM “stranierule” ce te-ai ajuns!, a scris Dinu Sovea.

„Lasa-i sa fie cum vor ei! Fiecare traieste cum poate si este cine poate. Mai bine sa ne ducem noua grija nu lor! Respecta-i pe toti”, i-a transmis un internaut.

