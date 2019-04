Roman plecat in Italia pentru un job mai bun da lovitura cu un loz pe care a dat doar 10 euro

Roman loz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman de 40 de ani, plecat de mai mult timp la munca in Italia, a dat lovitura, dupa ce a castigat 50.000 de euro cu un loz razuibil, in care a investit doar 10 euro. Norocul i-a suras romanului la Arezzo, intr-o tutungerie situata pe Via Lorenzetti. Romanul obisnuia sa cumpere zilnic cate un loz in plic din locul respectiv, iar norocul l-a gasit in cele din urma. 50.000 de euro castigati de un roman, la loz in plic Barbatul, a carui identitate nu a fost facuta publica, si-a respectat programul din fiecare zi. A oprit microbuzul cu care munceste in dreptul tutungeriei, a intrat in locatie si a cumparat un loz razuibil de 10 euro. A razuit zona marcata si i-a aparut de trei ori suma de 50.000 de euro, ...