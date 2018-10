Romanca bolnava de tumoare in stadiu terminal s-a vindecat in mod miraculos. Tratamentul care i-a salvat viata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O casnica de 55 ani, din comuna Sadova, a uimit lumea medicala suceveana si va face obiectul unor studii stiintifice, dupa ce a ocolit moartea in mod inexplicabil. Femeia era bolnava de cancer in stadiu terminal, iar medicii ii mai dadeau doar cateva luni de trait, insa a reusit sa se vindece in mod miraculos. Desi avea pelvisul plin de metastaze inoperabile, tumorile din corpul ei au disparut ca prin minune, iar la mai bine de doi ani de la cumplitul diagnostic doctorii care au examinat-o au declarat-o perfect sanatoasa. ”Nu am intalnit un asemenea caz in aproape 40 de ani de cariera”, spune uimit chirurgul sucevean Sorin Hincu, unul dintre medicii la care pacienta a ajuns inainte si dupa ce a iesit invingatoare din ...