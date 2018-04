Romanca geniala, experta in securitatea datelor, pentru care s-au batut cele mai prestigioase universitati din lume

Raluca Ada Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O alta romanca de succes, care si-a construit o cariera intr-o tara ca afara, din pasiune, prin munca si devotament si care ar merita sa devina un exemplu pentru tanara generatie, daca n-ar fi locurile prea ocupate de toate pitipoancele si siliconatele... Raluca Ada Popa are 31 de ani si este profesoara de informatica la prestigioasa Universitate Berkeley, unde preda un curs de securitate a datelor. Originara din Sibiu, Raluca Ada Popa a fost recompensata, in 2009, cu titlul de cea mai buna studenta din lume la informatica, premiu urmat si de alte distinctii - cel pentru cea mai buna teza de doctorat si pe cel pentru cel mai bun tanar profesor, ultimul fiind obtinut chiar la inceputul acestui an. & ...