Romanca in Austria: 'Am inteles, sunt aici sa fac munca pe care o refuza ei. Daca ma intorc in Romania? Nu!'

Monica

Are 43 de ani si este contabil. A ales sa paraseasca Romania in 2009. A sperat in momentul emigrarii ca va reusi sa profeseze in domeniul ei, o poveste despre imigranti, relatata de Der Standard. In 2009, era in ultimul an la Academia de Stiinte Economice Bucuresti. Avea deja o experienta de sase ani in domeniu, la o firma din capitala. S-a indragostit de un cetatean austriac cu origini romanesti si s-au mutat la Viena. "Sunt un om al cifrelor. Desi m-am inscris imediat la un curs de limba germana, ma descurcam foarte greu. Banii erau putini si cand am ajuns aici. Diploma chiar daca era recunoscuta, adaptarea la sistemul lor si folosirea limbii erau dificile", povesteste Monica. Nu-i ramas ...