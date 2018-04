Romanca, sofer Uber in Londra: Un oras de sclavi! Faci bani cat sa traiesti de pe o zi pe alta, nimic mai mult

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistii britanici de la Financial Times au publicat povesti despre mai multi soferi Uber, in contexul in care autoritatile de reglementare au decis sa interzica activitatea companiei Uber-ul in capitala Marii Britanii. Printre cei care isi impartasesc experientese traite in Londra, o romanca - Elena Ionescu, numele sau a fost schimbat, la dorinta sa, pentru a-si proteja identitatea. Londra. Orasul fondurilor mutuale, al hipsterilor si al soferilor Uber. 40.000 de soferi, 3.5 milioane de clienti. Orasul are ritmul lui, Uber are si el propriul ritm.. Alarma ceasului suna in fiecare dimineata la 4.30, la 5.30 porneste aplicatia. Elena Ionescu este de trei ani la Londra, sase, sau uneori chiar toate cele sapte zile ale saptama ...