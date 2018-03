Romanca violata 'in somn' de un afacerist de succes din Londra. 'Am fugit fara sutien din casa lui'

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un om de afaceri britanic ar fi violat o romanca, in timp ce aceasta dormea, in apartamentul sau de lux, dupa ce au impartit un taxi la plecarea dintr-un club de noapte exclusivist din Londra. Valentin Kryzyzyk, de 27 de ani, din Battersea, este acuzat ca a violat o romanca, dupa ce au petrecut amandoi seara in acelasi club extrem de exclusivist din Mayfair - Maddox Club, relateaza Daily Mail. ”Tanara isi petrecuse seara alaturi de un grup de prieteni. Mai intai intr-un club de noapte in apropierea Oxford Street, pe care l-au parasit in jurul orei 1 dimineata, pentru a merge la un alt club din West End - Maddox. Ea a parasit grupul de prieteni ce petrecea in clubul Maddox in jurul orei 4 dimineata, pentru ca se sim ...