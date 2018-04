Romance care prin inventiile lor au schimbat lumea

(1882 – 1944), fizicianul care a făcut printre primii în lume studii în cercetarea și cunoașterea fenomenului radioactivității artificiale. Teza de doctorat intitulată „Cercetări asupra constantei poloniului și penetrării acestuia în metale“ a fost susținută, în anul 1924, în fața unei comisii prezidată de savanta franceză, de origine poloneză, Marie Sklodowska-Curie. Cu toate că savantul Ștefania Mărăcineanu a avut o muncă de pionerat în domeniul radioactivității artificiale, deținând prioritatea mondială în cunoașterea acestui fenomen, în anul 1934, Premiul Nobel pentru descoperirea radioactivității artificiale este decernat soților Irene și Pierre Joliot Curie. Irene Curie recunoaște, într-un interviu acordat în 1934 unui ziar din Viena, meritul deosebit pe care l-a avut Ștefania Mărăcineanu în descoperirea radioactivității artificiale. La 10 iulie 1930, Ștefania Mărăcineanu a înregistrat la Oficiul Proprietății Industriale (OPI) din București, brevetul de invenție nr. 18547 „Mijloc de a provoca ploaia” și care a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 156 din 16 iulie 1930. Referitor la acest brevet autoarea a menționat faptul că radiația corpurilor radioactive are proprietatea de a condensa vaporii de apă. Cum substanța radioactivă reprezintă un foarte puternic centru electric, ea poate duce la formarea norilor, care, odată formați, se propagă departe. Autoarea invenției a făcut numeroase experimente, atât în țară (în localitatea Ceptura, județul Prahova), dar și în străinătate (în Sahara).(1887-1973), savant și inventator, prima femeie inginer din Europa și din lume care a absolvit Politehnica de la Charlottenburg (Germania) și a lucrat ca inginer chimist în cadrul Institutului Geologic din București unde a elaborat metode originale de analiză pentru lichide, minerale, petrol și gaze, cărbuni, bitumuri solide și roci de construcție.(1897 - 1988), medic și inventator al unor medicamente esențiale pentru tratamentul îmbătrânirii (Gerovital H3, Aslavital). În 1952, prepară vitamina H3 (Gerovital), produs farmaceutic cu acțiune în tratamentul fenomenului de îmbătrânire, precum și în bolile bătrâneții, în arteroscleroză, vitiligo, sclerodermie etc. Produsul se bazează pe descoperirea proprietății regeneratoare a troficității procainei aplicate în tratament cronic. În 1958, începe prepararea produsului pe scară largă și introducerea sa în circuitul farmaceutic. Ea a evidențiat importanța novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă. Gerovital-ul a fost brevetat în peste 30 de țări, fiind considerat inițial un medicament miraculos deoarece avea o acțiune de echilibrare a sistemului nervos vegetativ, cu efecte de ameliorare a diverselor afecțiuni psihice.Sub conducerea Anei Aslan se înființează, în 1952, Institutul de Geriatrie din București, primul de acest fel din lume. Ana Aslan a inventat împreună cu farmacista Elena Polovrăgeanu noul produs geriatric Aslavital, brevetat și introdus în producția industrială în anul 1980. Medicamentele esențiale create de Ana Aslan și brevetate în numeroase țări sunt garantate și de semnătura olografă. La data de 20 mai 2018 se împlinesc 30 de ani de la trecerea în neființă a Anei Aslan.De asemenea, de Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, BJC „Ioan N. Roman“ invită publicul să-și expună punctul de vedere referitor la proprietatea intelectuală şi impactul acesteia asupra vieții pe pagina de Facebook a bibliotecii (www.bjconstanta.ro) sau pe pagina WIPO (www.facebook.com/worldipday).Totodată, specialiștii BJC le reamintesc celor interesați că pot vedea colecția de brevete de invenție donată de OSIM, dar și cărțile și reviste care pun în valoare realizările inventatorilor români și străini.„În fiecare an, în data de 26 Aprilie sărbătorim Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale și ne reamintim rolul pe care îl joacă drepturile de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci comerciale, desene industriale, drepturi de autor) pentru încurajarea inovației și a creativității“, responsabil OSIM, în cadrul BJC, ing. Carmen Buştiuc.