Romani, despre incendiile din Grecia: "Era ca un zid de flacari"

Incendiu Grecia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E stare de urgenta in urma incendiilor din Grecia, izbicnite in plin sezon turistic. Flacarile care au cuprins padurile de pini de langa Atena au inghitit drumuri, autostrazi si case. 74 de oameni au fost gasiti morti pana acum. Unii au ars de vii in masini, incercand sa se salveze. Sunt cele mai grave incendii care au cuprins tara, in ultimii zece ani. Iar autoritatile suspecteaza ca ar fi fost provocate. In Grecia, anual, isi petrec vacantele si aproape o jumatate de milion de turisti romani. Niciunul nu ar fi printre victime, insa multi au vazut cu ochii lor, dezastrul. "Se vedeau doar flacari. Era ca un zid de flacari si cerul era acoperit de o pacla rosie. Noi am auzit tipete venind din apa, ...