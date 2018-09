Romania 3.0, mesaj catre ministrul justiției: “Dormiți liniștiți, Inalta Curte lucreaza pentru dumneavoastra!”

Platforma civică România 3.0, fondată de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, trage un semnal de alarmă în privința deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) din 4 septembrie, de a nu aplica noile prevederi ale Legii 304/2004, în privinţa reconfigurării completelor de 5 judecători. “Foarte simplu, Înalta Curte, cea mai înaltă autoritate judecătorească din România The post România 3.0, mesaj către ministrul justiției: “Dormiți liniștiți, Înalta Curte lucrează pentru dumneavoastră!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.